Познер рассказал, за что всегда уважал Сванидзе

Николай Сванидзе был чрезвычайно порядочным человеком, который не прогибался ни под кого ни при каких обстоятельствах. Об этом в беседе с 360.ru заявил знаменитый телеведущий Владимир Познер.

«Я его очень мало знал, не видел много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел. Конечно, мне очень жаль, это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях. И за это я его очень уважал», — подчеркнул Познер.

Сванидзе не стало накануне вечером. Ему было 69 лет. По данным источника 360.ru, он скончался у себя дома в присутствии врачей скорой. Причиной, по предварительной информации, стала пневмония.