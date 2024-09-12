«Умер в присутствии бригады скорой». Источник назвал причину смерти Сванидзе

Причиной смерти Николая Сванидзе стала пневмония. Об этом 360.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его информации, ведущий скончался в присутствии бригады скорой помощи.

Врачей вызвали в один из домов на улице Маршала Василевского. Звонок поступил от жены Сванидзе. Журналист жаловался на одышку и температуру. Его не стало в 23:30, добавил источник.

Ранее о смерти Сванидзе сообщила член СПЧ при президенте России Ева Меркачева. Ему было 69 лет.