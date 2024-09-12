«Человек-эпоха». Каким запомнят Николая Сванидзе

Николай Сванидзе был удивительным человеком, который до последнего чувствовал себя свободным. Член СПЧ при президенте России Ева Меркачева с беседе с 360.ru назвала журналиста человеком-эпохой.

По ее словам, Сванидзе до последнего был очень активным и часто приходил на журналистские мероприятия. Она напомнила, что в прошлом году он попал в реанимацию. После очень долго восстанавливался.

«Он проходил в больнице терапию, потом дома был. Нам казалось, что он пошел на поправку, потому что в последнее время он был достаточно активным. Он до последнего не голосом отвечал, но писал», — подчеркнула Меркачева.

Она назвала Сванидзе удивительным человеком. По ее словам, он всегда остро воспринимал происходящее.

«Человек-эпоха. Человек, с которым связывают телевидение, который чувствовал всегда себя свободным, который ничего не боялся, который был иногда резок в суждениях, но это была его правда. Он считал возможным эту правду говорить, был мудрым и дипломатичным. О нем можно рассказывать бесконечно», — резюмировала Меркачева.

Информация о смерти Сванидзе появилась 12 сентября. Ему было 69 лет. Как сообщил источник 360.ru, знакомый с ситуацией, причиной смерти журналиста стала пневмония.