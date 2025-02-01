«Была прикована к постели». Эми Шумер рассказала о последствиях приема «Оземпика»
Актриса Эми Шумер: «Оземпик» перестала принимать из-за рвоты и сильной слабости
Американская комедийная актриса Эми Шумер рассказала, почему перестала принимать популярный препарат «Оземпик», хотя ей и удалось похудеть на 13,5 килограмма. Об этом сообщило издание Independent.
Актриса призналась, что побочные эффекты оказались невыносимыми для нее.
«Я попробовала „Оземпик“ почти три года назад и была прикована к постели. Меня постоянно рвало, сил не было. Но другие люди принимают этот препарат, и у них все хорошо», — поделилась она.
Несмотря на плохое самочувствие, Шумер все же похудела на 13,5 килограмма. Только не смогла насладиться результатом, так как ощущение бессилия его обесценило. По ее словам, она не могла в то время даже поднять голову с подушки.
Шумер не единственная знаменитость, решившая быстро похудеть, принимая «Оземпик». В России идеальных форм таким путем решила добиться Анна Семенович.
Ранее в Москве задержали пять человек за реализацию контрафактного «Оземпика», причем группа во главе с Еленой Мут действовала с лета 2023 года.