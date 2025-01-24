Сегодня 03:49 Торговцы чужим здоровьем. Как запрещенный «Оземпик» попал на полки московских аптек Торговку нелегальным «Оземпиком» Елену Мут арестовали на 2 месяца 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Полиция обнаружила килограммы потенциально опасных препаратов для похудения в московских аптеках. Контрафактный «Оземпик», действующее вещество которого обладает рядом побочных эффектов — вплоть до повышения рисков некоторых видов рака, уже изъяли, а организаторов схемы отправили под арест. Чем опасен нелегальный «Оземпик» и что грозит хитрым продавцам — в материале 360.ru.

Какую схему придумали продавцы нелегального «Оземпика» Подпольные фармацевты начали продавать контрафакт с лета 2023 года. Организатором схемы, как полагает следствие, выступила Елена Мут, участвовал также ее муж и трое сотрудников аптеки. Преступная группа за рубежом закупала «Оземпик» и распространяла в России. Официально в РФ этот препарат не поставляют. Контрафакт Мут и ее группа, по данным правоохранителей, закупала в Казахстане. В Москву препараты доставляли почтой. Лекарства, как позднее установило следствие, хранилось с нарушением условий, необходимых для сохранения эффективности и безопасности препаратов. В результате обысков полиция обнаружила 300 упаковок «Оземпика» общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале Следственный комитет России.

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Где продавали нелегальный «Оземпик» В центре расследования — сразу четыре столичные аптеки. Точки распространяли «Оземпик» через черный вход. Лекарства продавали без чеков, оплату требовали наличными или переводом. Фармацевты объясняли клиентам, что препарат не зарегистрирован в России и потому предлагается по особой схеме. Использование подобных препаратов из нелегальных источников представляет серьезную угрозу для здоровья. «Оземпик» требует строгого соблюдения условий хранения — температура должна быть в пределах от +2 до +8 градусов по Цельсию. Продавцы не могли гарантировать, что эти требования были соблюдены. Кого задержали и что им грозит В рамках дела задержали пять человек. Елену Мут следствие считает организатором схемы, арестовали и ее соучастников. В съемной квартире одного из подозреваемых обнаружили оборудование для упаковки препаратов, печати и фальшивые сертификаты. Всем участникам группы предъявили обвинения по статье 234 УК РФ за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Если их вину докажут, им грозит до восьми лет лишения свободы. Елену Мут суд арестовал на два месяца. Другим же фигурантам дела избрали меру наказания в виде подписки о невыезде, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Кроме уголовной ответственности, участники незаконной схемы могут столкнуться с гражданскими исками от пострадавших, если использование контрафактных препаратов привело к ухудшению здоровья.

Что такое «Оземпик» Около года назад западные медики называли семаглутид, более известный под торговым наименованием «Оземпик», научным прорывом. Препарат показал великолепные результаты в лечении ожирения. Если объяснять упрощенно, то препарат работает так: стимулирует выработку инсулина, подавляет чувство голода, увеличивает время, которое еда остается в желудке и не уходит в кишечник, а также ускоряет наступление насыщения во время еды. Терапевт Татьяна Лазуренко в беседе с 360.ru заявила, что препарат хорошо работает пациентов с определенным заболеванием.

Препарат имеет очень хорошие показания для терапии у специфического контингента пациентов, то есть тех пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа. Препарат достаточно известный, у него хорошая база исследовательская, он одобрен для применения. Наталья Лазуренко Диетолог, эндокринолог, терапевт

«Оземпик» — это лекарственный препарат с доказанной эффективностью, уточнила врач. Он помогает регулировать уровень гликемии, повышая чувствительность клеток к инсулину. Специалист подчеркнула, что это не биологически активная добавка, а серьезный медикамент, который требует соблюдения условий хранения и назначения специалиста. Как у любого лекарственного средства, у «Оземпика» есть противопоказания для использования, а также побочные действия.

Когда проводились исследования, обнаружилось, что препарат, помимо того, что помогает контролировать степень гликемии, он еще и обладает неким «побочным действием», который связан с изменением массы тела. Многие люди начали принимать этот препарат без рекомендации назначения врача, самостоятельно покупая его, приобретая в аптеке. Наталья Лазуренко

Мировые знаменитости легальным «Оземпиком» начали пользоваться еще несколько лет назад. Звезды шоу-бизнеса стремительно худели — несмотря на то, что последствия употребления лекарств могут ударить по здоровью.

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Насколько опасно колоть контрафакт? Лазуренко предупредила, что покупка контрафактного «Оземпика» очень опасна. В лучшем случае препарат окажется безвредным, например, физраствором. Однако в худшем он может содержать вредные химические вещества, способные вызывать серьезные побочные эффекты. «Такие препараты воздействуют на печень, наш самый главный, самый большой фильтр, который и производит детоксикацию веществ, которые попадают в организм. Поэтому, безусловно, нагрузка возможна. Как следствие вероятны и гепатиты, и воспаления печени, и ферментативные нарушения», — добавила собеседница 360.ru. Продажа контрафактных препаратов несет серьезные риски для здоровья. Условия хранения и перевозки зачастую не соблюдаются, что может привести к утрате эффективности лекарств или даже к их токсичности. Проблема усугубляется отсутствием лабораторного контроля партий, поступающих на серый рынок.

Перенесите ответственность на специалиста. Специалист, может быть, не этот препарат назначит конкретно, а другой. Может, и вопрос будет в изменении образа жизни, без медикаментозного вмешательства. Возможностей много, если грамотно подходить и проконсультироваться с врачом, специалистом. Наталья Лазуренко

Проблема серого рынка лекарств Случай с «Оземпиком» Мут — не первый, связанный с нелегальным оборотом медикаментов в России. В конце 2024 года двоих жителей Москвы и Подмосковья осудили за аналогичную деятельность. Они тоже ввозили «Оземпик» из-за рубежа и продавали его в Сети, доставляя покупателям курьерами. Суд приговорил их к условным срокам.

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Как защитить себя Чтобы избежать покупки контрафактных лекарств, специалисты советуют приобретать медикаменты только в официальных аптеках, требовать кассовый чек и сертификаты соответствия. Если цена на препарат значительно ниже рыночной, это может быть признаком его сомнительного происхождения. Нелегальные препараты, реализуемые через мессенджеры и интернет, также не проходят лабораторный контроль. Покупатели, пользующиеся такими источниками, рискуют своим здоровьем.