Журналист Отар Кушанашвили после ухода из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна заявил о разногласиях с ним. Шоумен поделился воспоминаниями о былой дружбе в Telegram-канале .

По словам Кушанашвили, новость о смерти Кеосаяна очень опечалила его, ведь когда-то они были близкими товарищами.

«Он был очень умным, добрым по отношению ко мне. Потом мы разошлись. Понятно было, что нас мало что могло связывать», — сказал Отар.

Телеведущий выразил соболезнования семье режиссера, отметив, что сейчас их былые разногласия не имеют никакого значения. По его словам, он навсегда запомнит их «недолгую, но яркую дружбу».

В 2024 году Кушанашвили перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. После того, как Маргарита Симоньян рассказала о своей болезни, он усомнился в том, что она проходит лечение от рака.

Симоньян сообщила о смерти режиссера 27 сентября. Он умер на 60-м году жизни. Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянском храмовом комплексе в Москве.