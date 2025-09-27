Стали известны дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Москве

Желающие проститься с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном смогут сделать это 28 сентября с 15:00 в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом написала в Telegram-канале его вдова Маргарита Симоньян.

Она попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые будут на церемонии.

«Спасибо, что молились, что любили и любите его…» — добавила Симоньян.

Где похоронят режиссера, не сообщается.

Кеосаян умер накануне после девятимесячной комы. Ему было 59 лет. Соболезнования матери и вдове выразили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, патриарх Кирилл и многие другие.