«Буду скучать по тебе»: Брайан Крэнстон попрощался с Ар Джеем Миттом
Звезда сериала «Во все тяжкие» Крэнстон прокомментировал смерть Ар Джея Митта
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон признался, что будет скучать по своему коллеге Ар Джею Митту, который сыграл в шоу его сына. Актер опубликовал прощальный пост на странице в Facebook*.
Крэнстон рассказал, как буквально неделю назад они договаривались с Миттом о встрече. Он допустил, что состоявшаяся беседа могла как-то повлиять на актера.
«Я буду скучать по тебе, сынок», — подчеркнул звезда «Во все тяжкие».
Он познакомился с Ар Джеем, когда тому было 14 лет — именно тогда Митта утвердили на роль Уолтера Уайта — младшего. Несмотря на диагноз ДЦП, молодой человек никогда не жаловался на какие-то проблемы и не считал это каким-либо препятствием для себя.
«Этот ребенок был довольно неопытным, когда мы начали снимать пилотную серию в 2007 году, постепенно мы наблюдали, как он вырос в действительно прекрасного артиста. Он использовал опыт в шоу, чтобы стать активным защитником актеров с ограниченными возможностями, возглавил благотворительную организацию, занимающуюся помощью людям с инвалидностью. Все эти обещания и потенциал теперь — такая потеря. Особенно ужасно слышать, что он покончил с собой. Почему?» — задался вопросом Крэнстон.
Актер Ар Джей Митт скончался в Техасе 12 октября на 35-м году жизни. По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера.
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