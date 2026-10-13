«Буду скучать по тебе»: Брайан Крэнстон попрощался с Ар Джеем Миттом

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон признался, что будет скучать по своему коллеге Ар Джею Митту, который сыграл в шоу его сына. Актер опубликовал прощальный пост на странице в Facebook*.

Крэнстон рассказал, как буквально неделю назад они договаривались с Миттом о встрече. Он допустил, что состоявшаяся беседа могла как-то повлиять на актера.

«Я буду скучать по тебе, сынок», — подчеркнул звезда «Во все тяжкие».

Он познакомился с Ар Джеем, когда тому было 14 лет — именно тогда Митта утвердили на роль Уолтера Уайта — младшего. Несмотря на диагноз ДЦП, молодой человек никогда не жаловался на какие-то проблемы и не считал это каким-либо препятствием для себя.

«Этот ребенок был довольно неопытным, когда мы начали снимать пилотную серию в 2007 году, постепенно мы наблюдали, как он вырос в действительно прекрасного артиста. Он использовал опыт в шоу, чтобы стать активным защитником актеров с ограниченными возможностями, возглавил благотворительную организацию, занимающуюся помощью людям с инвалидностью. Все эти обещания и потенциал теперь — такая потеря. Особенно ужасно слышать, что он покончил с собой. Почему?» — задался вопросом Крэнстон.

Актер Ар Джей Митт скончался в Техасе 12 октября на 35-м году жизни. По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера.

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