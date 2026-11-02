Бритни Спирс обвинила сестру и бывшего мужа в жестоком обращении

Бритни Спирс: сестра и бывший муж обращались со мной, как с рабыней

Сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн и бывший муж Кевин Федерлайн обращались с ней как с рабыней. Об этом исполнительница написала в Instagram*.

Спирс рассказала, что Линн ни разу не давала ей подержать на руках младшую племянницу Айви во время приезда в Луизиану. Экс-супруг, в свою очередь, не разрешал ей даже пользоваться туалетом во время визитов в его дом за детьми.

«Они обращались со мной как с рабыней, у них за моей спиной было столько секретов, а все, что я когда-либо делала, — это работала на своего отца!» — высказалась Бритни.

В 2010-х Федерлайн получил основную опеку над двумя сыновьями пары. Причиной такого решения называли наркотическую зависимость певицы, из-за которой она оказалась под опекой отца.

Ранее Спирс заявила, что не собирается возвращаться в шоу-бизнес: эта сфера вызывает у нее отторжение.

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