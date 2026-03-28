«Большие канюли вгоняют». Специальная процедура помогла Аните Цой сбросить 10 кг

С лишним весом певица Анита Цой борется при помощи специальных процедур у косметолога. Она сообщила 5-tv.ru , что сбросила 10 килограммов.

«Хожу к одному мастеру, который подкалывает <…>. Я не знаю, как называются эти вещества. В общем, такие большие канюли вгоняют в живот и там так „чик-чик-чик-чик-чик“ жир что ли тревожат», — рассказала певица.

Цой объяснила, что этот метод позволяет ускорить сжигание жира. К февральскому концерту в Кремле она за месяц потеряла 10 килограммов и продолжает худеть. Прогресс певица определяет по лицу. По ее словам, в этом возрасте первым делом «проседает» лицо, и после резкого сброса веса нужно дать ему время подтянуться.

Она призналась, что не может совладать с собой — любит корейскую еду, острую и соленую. К тому же приходится дегустировать продукцию собственной марки, чтобы контролировать качество.

Ранее Анна Семенович рассказала, как ради похудения лечилась гипотериоз у эндокринолога и делала инъекции. Ее коллега Татьяна Буланова заявила, что последние 30 лет ради фигуры не позволяла себе лишнего.