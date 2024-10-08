ФНС заблокировала счета компании Аниты Цой

Счета компании «Фудстар» певицы Аниты Цой попали под блокировку со стороны налоговой службы. Как сообщил Telegram-канал Shot, причиной стало непредставление декларации.
По данным авторов публикации, открытая артисткой фирма специализируется на продаже консервированных продуктов, изготовленных по личным рецептам певицы.
Уникальностью и премиальностью объясняются цены, по которым продают продукты: от 590 рублей за банку варенья до 950 рублей за упаковку кимчи.
В начале сентября Mash сообщил о блокировке счетов компании актера Гоши Куценко из-за накопившихся долгов по налогам на 267 тысяч рублей. Из трех принадлежащих артисту компаний доступ к счетам потеряла фирма «Арт-Волна», которая занимается торговлей.
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