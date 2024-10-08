ФНС заблокировала счета компании Аниты Цой

Shot: компания по производству консервов Аниты Цой потеряла доступ к счетам

Счета компании «Фудстар» певицы Аниты Цой попали под блокировку со стороны налоговой службы. Как сообщил Telegram-канал Shot, причиной стало непредставление декларации.

По данным авторов публикации, открытая артисткой фирма специализируется на продаже консервированных продуктов, изготовленных по личным рецептам певицы.

Уникальностью и премиальностью объясняются цены, по которым продают продукты: от 590 рублей за банку варенья до 950 рублей за упаковку кимчи.

В начале сентября Mash сообщил о блокировке счетов компании актера Гоши Куценко из-за накопившихся долгов по налогам на 267 тысяч рублей. Из трех принадлежащих артисту компаний доступ к счетам потеряла фирма «Арт-Волна», которая занимается торговлей.