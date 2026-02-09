Аните Цой порезали концертные наряды перед выступлением в Кремле

Накануне концерта в Кремле неизвестные испортили сценические костюмы Аниты Цой — все подготовленные наряды оказались порезаны. Из-за этого артистке пришлось выступать в домашней одежде. Об этом сообщил телеграм-канал «Светский хроник» .

По словам певицы, костюмы испортили перед большим сольным выступлением, и команда намерена выяснить, кто мог это сделать.

«Все знали, в каких костюмах я должна была работать. Мы в полетах в них репетировали, страховки крепили», — отметила Цой.

Артистка подчеркнула, что каждый из испорченных нарядов стоил дорого — по ее оценке, от одного до полутора миллионов рублей за костюм. Всего для шоу было запланировано пять-шесть образов.

Концерт готовился как масштабное представление: с десятками номеров, большим количеством декораций и танцоров. Несмотря на случившееся, выступление состоялось. Однако из-за порчи нарядов певица, по ее словам, была вынуждена выйти на сцену в том, что было под рукой.

«В чем пришла, в том и выступала», — пожаловалась певица.

Ранее народная артистка России Лариса Долина столкнулась с попыткой сорвать ее концерт. О вымогателе, который пытался помешать выступлению, рассказал директор артистки.