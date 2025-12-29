Татьяна Буланова рассказала, как 30 лет поддерживала вес

Российская певица Татьяна Буланова в 56 лет сохранила стройную фигуру. Она сообщила в интервью 5-tv.ru , что ради этого ограничивала себя в еде.

«Не жрать. Просто не жрать. <…> Потому что я была всегда немножко в теле. И мне легко держать себя в руках, потому что я к этому привыкла», — сказала она.

Буланова заявила, что следила за весом с 20 лет. Такие методы, как инъекции, не оказали эффекта, помог только контроль за питанием.

В 2023 году певица вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева на 19 лет младше себя и сменила фамилию, но отказалась от заключения брачного контракта. Супруг подарил ей ресторан стоимостью более 50 миллионов рублей.

После свадьбы появились слухи о беременности Булановой, которые не подтвердились. У звезды уже растут двое сыновей от предыдущих браков.