Блогерше Митрошиной продлили домашний арест

Суд продлил до 24 июня срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Продлить срок нахождения под домашним арестом до 24 июня 2025 года», — гласит решение Чертановского районного суда.

По данным РИА «Новости», во время заседания по делу Митрошиной следователь заявил, что завершить расследование уголовного дела в отношении блогерши пока не представляется возможным, поэтому правоохранители будут проводить дополнительные проверки ее финансово-хозяйственной деятельности, чтобы установить — при наличии — дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Митрошиной избрали меру пресечения в виде домашнего ареста 10 марта. По версии следствия, уклоняясь от налогов, она получила более 127 миллионов рублей, а часть этой суммы легализовала при покупке недвижимости в Москве. Девушка признала свою вину на допросе и обвинила продюсера блогеров Нелли Оганесян в своем задержании.