Блогершу Митрошину отправили под домашний арест на полтора месяца

Блогерше Александре Митрошиной избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 16 суток. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Постановление вынес Чертановский районный суд столицы. На заседании присутствовал муж Митрошиной, тренер по йоге Тимур Кошкаров, который в последнее время занимался ее финансовыми делами. Он предложил определить местом домашнего ареста квартиру его родителей в Москве.

Мера пресечения будет действовать до 24 апреля. В этот период Митрошиной нельзя общаться со свидетелями и родственниками, а также пользоваться Интернетом.