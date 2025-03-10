Митрошина назвала виновных в своем задержании

Митрошина утверждает, что ее втянули в незаконный бизнес, предложив зарабатывать больше денег способом продажи курсов через другие ИП. С Оганесян она познакомилась в 2019-м, после чего Нелли довольно часто фигурировала в соцсетях Митрошиной.

В общей сложности Александра сотрудничала с продюсером до 2022 включительно. Адвокаты Митрошиной заявляли, что деньги поступали на счета участников «команды», в том числе Оганесян, которая при этом была наемным сотрудником Митрошиной, за выполнение обязанностей получала часть оплаты за продажу курсов на свои счета.

Ранее Митрошину отправили под домашний арест на полтора месяца в рамках дела о неуплате налогов и легализации средств путем приобретения недвижимости.