Блогера Никиту Ефремова приговорили к трем годам условно по делу о донатах ФБК

Ефремова* признали виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Ему также назначен трехлетний испытательный срок. Приговор пока не вступил в законную силу. По данной статье ему грозило до восьми лет лишения свободы.

Суд установил, что в период с августа 2021-го по февраль 2022 года Ефремов* семь раз перевел средства организациям, запрещенным в России за экстремистскую деятельность. Речь идет о донатах Фонду борьбы с коррупцией* (ФБК*). Ранее самого Ефремов Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов.

По данным ТАСС, фигурант частично признавал вину, утверждая, что узнал о запрете любой деятельности, связанной с ФБК*, только во время допроса. Его задержали в аэропорту Шереметьево в середине августа по возвращении из Турции.

Никита Ефремов начал бизнес с перепродажи кроссовок и позднее основал собственный бренд. Его сеть магазинов представлена в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. В 2023 году в его магазинах проходили обыски по подозрению в продаже контрафакта, но уголовное дело возбуждено не было, а товары вернули владельцу после экспертизы, подтвердившей оригинальность продукции. Ефремов также известен как спикер бизнес-конференций и ведет YouTube-канал с аудиторией более 600 тысяч подписчиков.

Американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF, также именуемую «Фонд борьбы с коррупцией, Инк.») 27 ноября Верховный суд России признал террористической организацией.

* Внесен в список террористов и экстремистов

** Признана экстремистской и террористической организацией и ликвидирована.