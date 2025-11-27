ФБК признали террористической организацией

Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF, также именуемую «Фонд борьбы с коррупцией, Инк.») террористической организацией. Об этом сообщил ТАСС .

Решение подлежит немедленному исполнению. Заседание проходило в закрытом режиме.

Это уже второе крупное судебное решение в отношении структур, связанных с ФБК*. Летом 2021 года Мосгорсуд признал «Фонд защиты прав граждан»** и движение «Штабы Навального»** экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Тогда столичная прокуратура утверждала, что фонды создают условия для дестабилизации общественно-политической ситуации и изменения конституционного строя по сценарию цветной революции.

Теперь статус террористической организации официально закреплен и за ACF — юридическим лицом, зарегистрированным в США.

Писатель-сатирик Виктор Шендерович* и предприниматель Евгений Чичваркин* попали в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Признан террористической организацией.

** Признаны экстремистскими организациями.

** Признаны в России иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов.