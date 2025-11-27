Блогера Ефремова официально обвинили в финансировании экстремистов: дело ушло в суд

Прокуратура Северо-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении блогера и реселлера Никиты Ефремова. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

По ее данным, 25-летнего блогера из Подмосковья официально обвинили по статье «Финансирование экстремистской деятельности».

Следствие установило, что Ефремов с августа 2021 года по февраль 2022 года оформил подписку и осуществил семь денежных переводов запрещенной в России организации — ФБК*. В прокуратуре добавили, что блогер на момент отправки донатов являлся противником действующий власти и находился на территории Московского региона.

«Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

Ранее блогер заявил следователям, что узнал о запрете деятельности ФБК* на территории России во время допроса. Он отказался добровольно передать свои гаджеты правоохранителям.