Блогер Корней Тарасов поставил протез вместо потерянного глаза и уехал в рехаб

Увлечение алкоголем и запрещенными веществами довело блогера и бойца поп-MMA Корнея Тарасова до наркологической больницы. В комментарии 360.ru он рассказал, что в рехаб его отправил брат Андрей, которого спортсмен попросил о помощи.

Блогер подчеркнул, что если бы не это решение, то для него все могло закончиться очень печально.

«Я позвонил брату, сказал, что не могу совладать с алкоголем, плохими веществами. Он меня прямиком отвез в больницу. Мне осталось всего два дня. Я даже бросил курить и стал другим человеком», — заявил Тарасов.

Он добавил, что после операции по удалению глаза наконец смог установить себе протез. По настоянию родных выбрал натуральный цвет, хотя сам планировал что-то яркое.

«Протез двигается, к нему я уже привык и забыл про то, что у меня нет глаза, особенно когда смотрю в зеркало», — пояснил Тарасов.

Травму глаза блогер получил в январе этого года. Во время вечеринки присутствовавшая на ней девушка ударила Тарасова кулаком и сильно повредила глазницу. Писать заявление на покалечившую его знакомую пострадавший спортсмен не стал. В конце июля врачи удалили Тарасову поврежденный орган.