Блогеру Корнею Тарасову удалили глаз

Блогеру и бойцу поп-ММА Корнею Тарасову удалили поврежденный глаз. Об этом он сам рассказал 360.ru.

Он пожаловался, что от сильной боли пока не может даже сидеть и с трудом говорит.

«Но ничего страшного. Все, глаз удалили, все самое страшное позади», — добавил он.

Корней поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Блогер получил тяжелую травму в январе во время пьяной вечеринки. В какой-то момент одна из девушек ударила его кулаком и попала точно в глазницу. По словам его брата Артема Тарасова, удар был такой силы, что глаз вывернуло.

Зрение на этом глазу Корней потерял навсегда. При этом он отказался писать заявление в полицию на девушку, которая его покалечила.