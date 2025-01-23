Блиновской продлили арест до 2 мая
Савеловский суд Москвы постановил продлить арест блогера и коуча Елены Блиновской, которая является фигурантом дела о неуплате налогов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Суд продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 мая», — отметили в суде.
Ранее во время судебного заседания «королева марафонов» полностью признала вину. Она также выразила надежду, что полученных от продажи недвижимости денег ей хватит для погашения задолженности перед ФНС.
Обвиняемую в неуплате налогов Блиновскую признали банкротом — с января начали реализацию ее имущества через арбитражного управляющего. Чтобы покрыть долги, на продажу выставили роскошный особняк. Коттедж площадью 1700 квадратных метров находится в поселке «Миллениум Парк» в Истре.
В Сети появились сообщения, что из-за банковского кредита задолженность блогера выросла почти в два раза. Блиновская оформила ипотеку на элитную недвижимость на 20 лет на 300 миллионов рублей и не стала ее выплачивать.