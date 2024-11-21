Появилось фото выставленного на продажу особняка Блиновской в Истре

Защита «Королевы марафонов» Елены Блиновской сообщила, что ее загородный дом в Истре стоимостью 750 миллионов рублей в ближайшее время продадут. Фотографии «стеклянного замка с бассейном» опубликовал Telegram-канал Shot.

Блиновской принадлежит двухэтажный коттедж площадью 1700 квадратных метров в элитном поселке «Миллениум Парк» в Истре. Изначально блогерша планировала его продать за один миллиард рублей, но ценник пришлось снизить из-за отсутствия интереса к имуществу проблемной семьи.

Особняк все это время не пустовал, хоть и был выставлен на продажу. Там периодически жили то родители Блиновский, то ее супруг. В аренду дом не сдавали.

Канал выложил фотографии, на которых показали вид здания, бассейн, спальни, которых в доме целых шесть, детскую и библиотеку. Кроме того, в особняке имеется 11 санузлов, сауна и хамам, гардеробная и гараж на пять автомобилей.

Ранее журналисты обнаружили у Блиновской элитную недвижимость в нескольких районах Дубая, в частности, в элитном жилом комплексе Marina Shores.