Елене Блиновской продлили арест

Суд продлил до 2 мая арест блогерше Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Ранее на судебном заседании «королева марафонов» полностью признала вину и выразила надежду, что средств от продажи имущества хватит, чтобы погасить долги перед Федеральной налоговой службой.

В ноябре Блиновскую признали банкротом и с января начали реализацию ее имущества через арбитражного управляющего. Сначала на торги выставили особняк блогерши в Истре площадью 1700 квадратных метров. Продать его планируют за 500 миллионов рублей, что позволит покрыть большую часть долга.

В это же время у «королевы марафонов» нашли элитную недвижимость в нескольких престижных районах Дубая.