Задолженность Блиновских выросла почти вдвое из-за долгов по ипотеке

У семьи «королевы марафонов» Елены Блиновской появились новые долги. Они задолжали банку более полумиллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
Согласно информации канала, арбитражный суд удовлетворил иск кредиторов к чете Блиновских. Блогерша приобрела элитную недвижимость в ипотеку, банк одобрил кредит на 300 миллионов рублей на 20 лет. Блиновские не стали выплачивать кредит, и к сумме долга прибавилось 269 миллионов рублей. Итого Блиновские должны банку 569 миллионов рублей.
В январе 2025 года конкурсный управляющий начал распродавать имущество Блиновских, в первую очередь на торгах реализуют ее особняк в Истре. Стоимость недвижимости оценили в пол миллиарда рублей, это покроет большую часть долга.
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