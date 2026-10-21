Экстрадированная из ОАЭ блогер получила три года условно за мошенничество
Блогер Лусик Карапетян, которую экстрадировали из ОАЭ, получила три года условно за мошенничество. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
По версии следствия, блогер похитила 85 тысяч рублей с декабря 2020 года по апрель 2021 года в составе ОПГ. Женщина размещала в соцсетях фото и видео, которые показывали высокий уровень доходов, а также рекламировала услуги по инвестированию.
Лусик Карапетян признали виновной в мошенничестве и установили, что она украла деньги у четырех человек. Осужденная полностью признала вину и возместила ущерб потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу.
Недавно стало известно, что москвич пытался присвоить квартиру умершей соседки. Узнав о смерти, мужчина решил забрать ее имущество. Он нашел женщину с похожей внешностью и с ее помощью снял со счета умершей два миллиона рублей.