Экстрадированная из ОАЭ блогер получила три года условно за мошенничество

Блогер Лусик Карапетян, которую экстрадировали из ОАЭ, получила три года условно за мошенничество. Об этом сообщила прокуратура Москвы .

По версии следствия, блогер похитила 85 тысяч рублей с декабря 2020 года по апрель 2021 года в составе ОПГ. Женщина размещала в соцсетях фото и видео, которые показывали высокий уровень доходов, а также рекламировала услуги по инвестированию.

Лусик Карапетян признали виновной в мошенничестве и установили, что она украла деньги у четырех человек. Осужденная полностью признала вину и возместила ущерб потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу.

Недавно стало известно, что москвич пытался присвоить квартиру умершей соседки. Узнав о смерти, мужчина решил забрать ее имущество. Он нашел женщину с похожей внешностью и с ее помощью снял со счета умершей два миллиона рублей.