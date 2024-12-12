Блиновская подала в Верховный суд иск о снижении 1,2 млрд рублей налогов и пени

Блогер Елена Блиновская направила в Верховный суд жалобу из-за отказа снизить налоги, пени и штрафы, сумма которых составила 1,2 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» заявил ее налоговый адвокат Иван Морозов.

Он рассказал, что «королева марафонов» подавала иск к инспекции Федеральной налоговой службы, но его не удовлетворили. По этой причине она обратилась с жалобой в Верховный суд. На сайте арбитражных судов информация о начале судопроизводства пока не публиковалась.

Ранее Блиновскую признали банкротом. Уклонявшаяся от уплаты налогов блогер выставила на продажу дом, его стоимость составит порядка 750 миллионов рублей. Суд пошел Блиновской навстречу и снял арест с имущества для погашения долга.

Особняк находится в элитном поселке «Миллениум Парк» в Истре. Блогер планировала продать коттедж за один миллиард рублей, но цену пришлось снизить из-за отсутствия интереса к имуществу проблемной семьи. Площадь дома составляет 1700 квадратных метров, на территории есть бассейн, сауна, хамам и гараж на пять автомобилей.