Блиновская ради погашения долгов согласилась продать дом

Блогер и бизнес-коуч Елена Блиновская может рассчитаться с долгами перед налоговой до конца года. Чтобы собрать необходимую сумму, «королева марафонов» продаст свой дом за 600-650 миллионов рублей, заявил ее юрист Иван Морозов в Арбитражном суде Москвы. Его процитировало РИА «Новости».
«Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга», — отметил он.
По его словам, дом Блиновской уже выставили на продажу. Юрист выразил надежду, что сделка состоится до конца декабря, и тогда блогер закроет основной долг перед ФНС.
Суд признал бизнес-коуча банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Знаменитую своими «марафонами желаний» предпринимательницу обвиняют в том, что уклонялась от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также в неправомерном обороте средств платежей и легализации полученных преступным путем денег.
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