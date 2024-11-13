Будет продавать имущество. Блиновская после банкротства пойдет на крайние меры

Арбитражный суд в Москве признал Елену Блиновскую банкротом и ввел финансового управляющего для погашения ее долгов. Для чего это было сделано, и что теперь ждет «королеву марафонов», 360.ru рассказал ее адвокат Иван Морозов.

По его словам, сначала управляющему предстоит создать реестр кредиторов и определить, кому и сколько Блиновская задолжала. Основной долг блогера — перед ФНС, он составляет 587 миллионов рублей, уточнил адвокат. Общую задолженность бизнес-коуча он оценил примерно в 800 миллионов. При этом, как отметил Морозов, у Блиновской достаточно имущества, чтобы погасить долги.

«Поэтому мы просили сегодня суд отложить рассмотрение заявления о банкротстве, дать нам какое-то время — два либо три месяца — для того, чтобы мы самостоятельно могли продать это имущество, используя тот механизм, который был выработан в уголовном судопроизводстве. Однако суд посчитал, что нужно ввести процедуру банкротства, и чтобы финансовый управляющий этим занимался», — рассказал он.

Адвокат добавил, что полностью долги Блиновской никто не спишет, однако со введением банкротства ей не будут начисляться пени, значительно увеличивавшие долг.

«Мы продолжаем придерживаться той же позиции, которая была: Елена будет продавать имущество для погашения долга перед бюджетом», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее Морозов рассказал, что его подзащитная планирует рассчитаться с долгами до конца года.