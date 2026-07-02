Бэк-вокалист «Любэ» Леха 84 стал новой звездой соцсетей благодаря ярким танцам

Артисту 42 года, по профессии он актер театра и кино, а в коллективе Николая Расторгуева Кантура называют душой группы. В какой-то момент зрители обратили внимание на его экспрессивную манеру двигаться на сцене.

По мнению фанатов, артист способен затмить любую подтанцовку — даже прославившихся танцоров певицы Татьяны Булановой. За это поклонники дали ему ласковое прозвище Леха 84.

В августе прошлого года пользователи Сети начали активно обсуждать бас-гитариста певицы Надежды Кадышевой. Музыкант Дмитрий Иванов восхитил поклонниц артистки. Телеграм-канал «Москва 24» отметил, на последнем концерте музыкант даже перетянул все внимание с Кадышевой на себя.

Возвращение интереса публики к звездам 90-х и начала нулевых отметил и певец Шура. Он признался, что надеется, что очередь дойдет и до него.