«Попа как орех». Гитарист Кадышевой ворвался в тренды после подтанцовки Булановой

Поклонники певицы Надежды Кадышевой стали активно обсуждать ее подкачанного бас-гитариста. На концерте он затмил сами исполнительницу. Об этом сообщило издание News.ru .

Бас-гитарист Дмитрий Иванов стал новым «крашем зумером». При появлении его изображения на экране во время концерта Кадышевой в Зеленом театре 27 августа зал взрывался аплодисментами и криками.

«Смотри, какой там секси-гитарист, красавчик: в черной коже, бицепсы, попа как орех. А у Гриши попа, ну, в общем, как попа. Грустно там все у него», — заявила одна из фанаток в фан-зоне.

Как сообщил Telegram-канал «Москва 24», на последнем концерте музыкант перетянул все внимание с Кадышевой на себя. Он ворвался в тренды, сменив танцоров Татьяны Булановой.

Ранее фанатка Кадышевой заявила, что хочет вернуть деньги за билет из-за «адской давки» на концерте. Она чуть не задохнулась, пытаясь пройти на свое место и была вынуждена покинуть уйти.