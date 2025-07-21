Певец Шура признался, что ждет такой же успех, как у Кадышевой и Булановой

В России снова растет интерес к звездам 90-х и начала нулевых. С начала 2025 года продажи билетов на выступления Надежды Кадышевой через «Яндекс Арену» увеличились более чем в 30 раз по сравнению с прошлым годом и достигли 274 тысяч штук. Такой же рост концертной популярности отметили в «МТС Live» у Алены Апиной, Татьяны Булановой, а также групп «Мираж», «Браво» и «Любэ». Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в разговоре с Национальной Службой Новостей признался, что ждет момент, когда к нему придет такой же успех.

«Я все жду свой момент, конечно… Мне нравится то, что происходит. Нравится то, что молодежь начинает слушать музыку из 90-х. Эта музыка мелодичнее, по тексту у нас тоже все хорошо. Нет какого-то маразма», — отметил артист на фестивале «VK Fest 2025».

Шура также назвал замечательным то, что молодые людями стадионами собираются на такие концерты.