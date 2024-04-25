Басков показал обручальное кольцо стоимостью как однушка в Москве | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 12:28 Басков показал обручальное кольцо стоимостью как однушка в Москве Ювелир Бакатов оценил обручальное кольцо Баскова в стоимость однушки в Москве Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Кольцо певца Николая Баскова, напоминающее обручальное, стоит, как однокомнатная квартира в Москве. Об этом ювелир Григорий Бакатов сообщил изданию «Комсомольская правда».

Золотое кольцо на пальце артиста заметили во время вручения премии «Муз-ТВ».

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«Очень похоже на обручальное. Да Николай и сам, как бриллиант, так и светится от счастья. И стоит такое колечко, как однушка в Москве», — отметил ювелир.

Личную жизнь Басков не обсуждает. Певец предпочитает не раскрывать подробности своих новых романтических связей после нескольких неудач.

«Я решил, что, может быть, отчасти и все мои неудачи на личном фронте были связаны с тем, что меня обсуждали, говорили, что все мои отношения — это пиар. Эти сплетни приводили к определенному недопониманию с моими женщинами, и наши отношения постепенно сходили на нет», — объяснял артист.

На этой неделе Басков вместе с Филиппом Киркоровым выступал на съезде молдавской оппозиции в Москве. Поп-король тоже может похвастаться крупными тратами: ремонт с золотыми унитазами в его апартаментах оценили в 200 миллионов рублей.