Киркоров сделал ремонт с золотыми унитазами за 200 млн рублей | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 12:05 Киркоров сделал ремонт с золотыми унитазами за 200 млн рублей Певец Киркоров потратил 200 млн рублей на ремонт с золотыми унитазами Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Осенью певец Филипп Киркоров приступил к ремонту своих апартаментов, расположенных в престижном районе Москвы. Работы, в том числе установка золотых унитазов, обошлись артисту не менее чем в 200 миллионов рублей. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Три года назад Киркоров приобрел у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева роскошный двухуровневый пентхаус площадью 537 квадратных метров в Филипповском переулке, заплатив за него миллиард рублей. Певец уже владел квартирой в том же здании, площадью 260 квадратных метров. Однако от предложения купить недвижимость на одном этаже с экс-супругой Аллой Пугачевой отказаться не смог.

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Ремонт в новом в жилище Киркорова оказался непростой задачей. Уже имеющаяся обстановка была очень дорогой: люстры за два миллиона рублей, мраморный камин за 510 тысяч рублей. Артист хотел сохранить дворцовый стиль.

«Там был абсолютно старомодный интерьер: многоярусные потолки, камин из мрамора. Заказчик попросил переделать квартиру, ничего при этом не ломая», — рассказала дизайнер Диана Балашова.

Теперь в доме Киркорова — ежевичные колонны, череп в стразах, кровать Версаче за три миллиона и другие милые сердцу певца детали.

Часть сантехники артист привез из Китая, в том числе «умные» золотые унитазы с подогревом.

День рождения певец решил отметить дома. Он заявил, что не ощущает поводов для радости.