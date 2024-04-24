Басков стал пятым ведущим премии Муз-ТВ | 360°

24 апреля 2024, 13:00
Басков стал пятым ведущим премии Муз-ТВ
Певец Басков стал пятым ведущим премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
Певец Николай Басков станет пятым ведущих предстоящей премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение». Сообщение об этом появилось на официальном сайте телеканала.
Долгое время организаторы сохраняли имя пятого ведущего в тайне. Кроме Баскова, руководить церемонией будут звезды российского шоу-бизнеса: Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Клава Кока и Лолита Милявская. Премия пройдет 14 июня на «ЦСКА Арене».
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«Для меня это большая честь. Уверен, что будет праздник, что будет шоу», — прокомментировал артист.
Последний раз премию Муз-ТВ проводили в 2021 году. Тогда лучшими певцом и певицей были признаны Артур Пирожков и Zivert соответственно.
Ранее Басков вместе с королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым выступил на съезде молдавской оппозиции в Москве. Артисты исполнили несколько музыкальных номеров.
Музыка
Николай Басков
Шоу-бизнес
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