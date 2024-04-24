Киркоров впервые после «голой» вечеринки выступил в Кремле | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 10:39 Киркоров впервые после «голой» вечеринки выступил в Кремле Киркоров выступил в Кремле в честь 50-летия БАМа впервые после «голой» вечеринки РИА «Новости»

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После шумного скандала, связанного с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, певец Филипп Киркоров вновь выступил на сцене Кремля. Об этом сообщил портал Life.

Некоторое время Киркоров был в опале после «голой» вечеринки. Чтобы восстановить репутацию, он даже совершил поездку в Донбасс. Накануне певец вышел на сцену Кремлевского дворца.

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Концерт был посвящен 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали. В этот вечер на одной сцене с поп-королем российской эстрады выступили также Лев Лещенко, Юрий Антонов, Ольга Кормухина и другие известные артисты.

На этот раз Киркоров предстал перед публикой в довольно скромном образе. Артист выбрал для своего выхода на сцену черный костюм с белой рубашкой. Внимание привлекали лишь стразы, украшавшие лацканы пиджака и пряжку ремня.

Ранее на московском съезде молдавской оппозиции состоялось выступление российских исполнителей Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Артисты представили собравшимся политикам по два-три музыкальных номера.