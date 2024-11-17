Астрономические цифры. Журналисты узнали, сколько на самом деле получают артисты в России

Актер Милош Бикович получает 420 тысяч рублей за съемочный день, а выплаты для его коллеги Александра Петрова составили 700 тысяч. О баснословных гонорарах артистов рассказали в шоу «Место встречи» на НТВ.

Как выяснили журналисты, актриса Кристина Асмус тоже требует за свою работу круглую сумму — 1 миллион рублей за день. Больше всех отличился Дмитрий Нагиев, которому за съемку могут заплатить 5 миллионов.

Также в передаче выяснили, что за прошлый год российское кино заработало в прокате 28 миллиардов рублей. Увеличилось и количество зрителей — было 40 миллионов, а теперь 91 миллион.

Ранее в ГД внесли законопроект, по которому гонорары артистам за концерты и съемки ограничат миллионом рублей. Сэкономленные деньги направят на здравоохранение и образование. С этой инициативой не согласился продюсер Иосиф Пригожин. Он объяснил, что полученные выплаты артисты не забирают себе полностью, а делят между своей командой, в которую может входить много людей.