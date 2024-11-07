И ни миллионом больше: как урежут российских артистов

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому запрещается тратить на выступления артистов более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. То есть хочешь за частный счет послушать Шамана или Киркорова (есть, говорят, такие желающие) — пожалуйста, а вот за народные деньги — ни-ни. Хотя на это счет вспоминается незабвенное из кино Гайдая: «А ты не путай свою личную шерсть с государственной!»

Законопроект инициировали депутаты от партии «Новые люди», хотя, если уж откровенно, то инициирован он в первую очередь самой жизнью, ее абсурдностью, я бы так сказал. Тут, конечно, в первую очередь Шаман постарался со своими гонорарами в 15-16 миллионов рублей за выступления в Оренбурге и Ставрополье на городских мероприятиях. Народ возмутился, пришел в легкое неистовство. И было почему. Как следствие — такой законопроект. Мне видится он, с одной стороны, логичен. Если не получается действовать с точки зрения здравого смысла, то приходится все решать законодательно. С другой — странно не понимать, казалось бы, очевидных вещей. Да, платят не только артистам, но и их командам, однако насколько это уместно в том же Оренбуржье, где не до конца выплачены компенсации людям, пострадавшим от потопа? Насколько это адекватно, учитывая выплаты людям Курской области в 15 тысяч рублей? Насколько вообще нужно плясать за миллионы во время СВО?

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Казалось бы, риторические вопросы, не подразумевающие ответа. Тем не менее на них отвечают. Например, продюсер Иосиф Пригожин уже заявил следующее: «Вот, допустим, возьмем Филиппа Киркорова. У него 77 человек в коллективе. Как вы себе представляете — уложить, допустим, в один миллион расходы этого коллектива? У него расходы под два миллиона. То есть он еще что, должен доплатить за это?» Отвечаю, Иосиф: как по мне, Киркоров вообще должен доплачивать тем, кто приходит на его выступления. Но это как по мне.

В общем, Пригожин и такие, как он, полагают, что миллиона на всех не хватит. Ведь аппаратура, костюмы, подтанцовки и прочее. Эх, знал бы Егор Летов, что можно вот так — с размахом! Но он не знал. И пел как пел. И Горшок с Князем пели как пели. Получалось, говорят, неплохо. А тут рот под фанеру открываешь, разодетый в БДСМ-костюмчик, а сзади тебя стриптизеры танцуют — ну хорош же! Вопрос ведь не только, а может, и не столько к артистам, сколько к горе-чиновникам, щедро раздающим бабло.

Есть в словах Пригожина, в его реакции своего рода лукавство (это я мягко выражаюсь). Речь ведь идет о государственных мероприятиях — и только о них. У наших регионов так все хорошо с медициной, образованием, инфраструктурой, что им не на что больше потратить миллионы, кроме как на артистов? Ведь мы все знаем, как это реально работает. Идет разнарядка: вот эти артисты правильные, условно патриотичные — их приглашайте и им башляйте. Денежки при этом расходятся по соответствующим схемам. И понеслась! Кому нужно это шоу для своих?

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Все, на самом деле, просто. Ты артист. Ты популярен. Ты любим. Продавай билеты — собирай стадионы. Если люди захотят, то они придут. Это возможно. Стадионы в России собирали такие разные артисты, как «Король и шут» и «Руки вверх». А если богатый дядька захочет тебя на корпоратив позвать, то отвалит столько, сколько нужно. Государственные же деньги предназначены для другого. Тем более если мы говорим о поддержке людей, о патриотизме.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Закончу личным опытом. В свое время я организовывал выступления российских артистов в Севастополе на знаковые даты. Это был 2016-й год, так вот, все артисты в Севастополе выступали без гонораров, за идею, что называется: и Вадим Самойлов, и Сергей Скачков, и Юрий Лоза, и «Смысловые галлюцинации», и Чичерина. И это было правильно. Единственно правильно. Артисты пели по-настоящему. Им — уважение и поклон! А иначе для чего этот банкетный пир во время бойни за государственный счет?