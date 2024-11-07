И ни миллионом больше: как урежут российских артистов
Писатель Беседин: артисты могут выступать за идею, а не за деньги
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому запрещается тратить на выступления артистов более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. То есть хочешь за частный счет послушать Шамана или Киркорова (есть, говорят, такие желающие) — пожалуйста, а вот за народные деньги — ни-ни. Хотя на это счет вспоминается незабвенное из кино Гайдая: «А ты не путай свою личную шерсть с государственной!»
Законопроект инициировали депутаты от партии «Новые люди», хотя, если уж откровенно, то инициирован он в первую очередь самой жизнью, ее абсурдностью, я бы так сказал. Тут, конечно, в первую очередь Шаман постарался со своими гонорарами в 15-16 миллионов рублей за выступления в Оренбурге и Ставрополье на городских мероприятиях. Народ возмутился, пришел в легкое неистовство. И было почему. Как следствие — такой законопроект.
Мне видится он, с одной стороны, логичен. Если не получается действовать с точки зрения здравого смысла, то приходится все решать законодательно. С другой — странно не понимать, казалось бы, очевидных вещей.
Да, платят не только артистам, но и их командам, однако насколько это уместно в том же Оренбуржье, где не до конца выплачены компенсации людям, пострадавшим от потопа? Насколько это адекватно, учитывая выплаты людям Курской области в 15 тысяч рублей? Насколько вообще нужно плясать за миллионы во время СВО?
Казалось бы, риторические вопросы, не подразумевающие ответа. Тем не менее на них отвечают.
Например, продюсер Иосиф Пригожин уже заявил следующее: «Вот, допустим, возьмем Филиппа Киркорова. У него 77 человек в коллективе. Как вы себе представляете — уложить, допустим, в один миллион расходы этого коллектива? У него расходы под два миллиона. То есть он еще что, должен доплатить за это?»
Отвечаю, Иосиф: как по мне, Киркоров вообще должен доплачивать тем, кто приходит на его выступления. Но это как по мне.
В общем, Пригожин и такие, как он, полагают, что миллиона на всех не хватит. Ведь аппаратура, костюмы, подтанцовки и прочее. Эх, знал бы Егор Летов, что можно вот так — с размахом! Но он не знал. И пел как пел. И Горшок с Князем пели как пели. Получалось, говорят, неплохо. А тут рот под фанеру открываешь, разодетый в БДСМ-костюмчик, а сзади тебя стриптизеры танцуют — ну хорош же! Вопрос ведь не только, а может, и не столько к артистам, сколько к горе-чиновникам, щедро раздающим бабло.
Есть в словах Пригожина, в его реакции своего рода лукавство (это я мягко выражаюсь). Речь ведь идет о государственных мероприятиях — и только о них. У наших регионов так все хорошо с медициной, образованием, инфраструктурой, что им не на что больше потратить миллионы, кроме как на артистов? Ведь мы все знаем, как это реально работает.
Идет разнарядка: вот эти артисты правильные, условно патриотичные — их приглашайте и им башляйте. Денежки при этом расходятся по соответствующим схемам. И понеслась! Кому нужно это шоу для своих?
Все, на самом деле, просто. Ты артист. Ты популярен. Ты любим. Продавай билеты — собирай стадионы. Если люди захотят, то они придут. Это возможно.
Стадионы в России собирали такие разные артисты, как «Король и шут» и «Руки вверх». А если богатый дядька захочет тебя на корпоратив позвать, то отвалит столько, сколько нужно. Государственные же деньги предназначены для другого. Тем более если мы говорим о поддержке людей, о патриотизме.
Закончу личным опытом. В свое время я организовывал выступления российских артистов в Севастополе на знаковые даты. Это был 2016-й год, так вот, все артисты в Севастополе выступали без гонораров, за идею, что называется: и Вадим Самойлов, и Сергей Скачков, и Юрий Лоза, и «Смысловые галлюцинации», и Чичерина. И это было правильно. Единственно правильно.
Артисты пели по-настоящему. Им — уважение и поклон! А иначе для чего этот банкетный пир во время бойни за государственный счет?