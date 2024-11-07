В Госдуму внесли законопроект, по которому гонорары артистам за выступления ограничат миллионом рублей, а сэкономленные деньги пойдут на образование и здравоохранение. Продюсер Иосиф Пригожин заявил 360.ru, что эта идея заведомо плохая.

По его мнению, такие инициативы унизительны и похожи на издевательское самодурство, которое только вредит репутации тех, кто подобные проекты предлагает.

Также он напомнил, что артисты не забирают себе весь гонорар, а делят его между теми, кто помогает им делать шоу — аккомпанирующими музыкантами, танцорами, техниками и другими.

«Вот, допустим, возьмем Филиппа Киркорова. У него 77 человек в коллективе. Как вы себе представляете — уложить, допустим, в один миллион расходы этого коллектива? У него расходы под два миллиона. То есть он еще что, должен доплатить за это?» — поинтересовался Пригожин.

Продюсер добавил, что музыканты тратят большие деньги на инструменты, костюмы и гарнитуру, с которыми выступают. И этим расходы не ограничиваются.

«Сделать аранжировку на песню, снять клип, сделать фотосессию, пригласить визажиста, пригласить стилиста, пригласить костюмера, пригласить парикмахера… То есть у больших, особенно, музыкантов расходник стартует от миллиона. Это просто расходы, это даже не гонорар», — уточнил собеседник 360.ru.

Кроме того, по его словам, артисты платят с гонораров большие налоги, которые сразу возвращаются в бюджет. Не учитываются при этом и расходы, которые несут организаторы концерта — билеты на самолет, места в гостинице, суточные и так далее.

«Ребята, опомнитесь, пожалуйста!» — подытожил объяснение Пригожин.

Ранее он назвал кошмарной идею не платить роялти артистам-иноагентам, заявив, что от этого пострадают не столько сами артисты, сколько композиторы и поэты, писавшие для них песни.