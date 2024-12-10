Ивлеева вышла замуж во второй раз

Российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер Настя Ивлеева вышла замуж. Об этом 33-летняя артистка сообщила в своем Telegram-канале .

Подробностей Ивлеева не уточнила. Кто новый избранник блогерши — неизвестно.

«Вышла замуж», — кратко написала она.

О том, что у Ивлеевой появился новый поклонник, стало известно еще осенью. В ноябре Девушка познакомила своего молодого человека с семьей. Тогда в социальных сетях Анастасия опубликовала фотографию, на которой она обнимает свою племянницу, и сделала откровенное заявление.

«Приехала знакомить парня с семьей, тем временем моя племянница перестает дышать», — процитировал ее 5-tv.ru.

Блогер не стала раскрывать личность своего бойфренда, но подчеркнула, что знакомство с ее родными прошло успешно.

В 2019 году Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей. Однако уже в 2020 году стало известно об их расставании.

В августе 2021 года пара официально подтвердила разрыв отношений, но после этого их неоднократно видели вместе на различных мероприятиях и в отпуске за границей. Однако ожидаемого воссоединения так и не произошло.

Ранее Ивлеева захотела заняться организацией путешествий, а также производством алкоголя и мебели под собственным брендом. До этого блогер погасила гигантский долг перед ФНС.