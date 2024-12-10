«Вообще ничего не знаю». Отца Ивлеевой удивила новость о ее замужестве

Отец Ивлеевой заявил, что ничего не знает о замужестве дочери

Вячеслав Ивлеев, отец популярной российской блогерши Анастасии Ивлеевой, заявил, что ему ничего не известно о замужестве дочери. В беседе с 360.ru он сказал, что впервые услышал эту новость.

«Нет, я не слышал. Вообще ничего не знаю», — сказал он.

Также отец прокомментировал новость о том, что Челябинский суд оправдал Ивлееву по делу о развращении детей.

«Что за чушь, я вообще первый раз об этом слышу. Ковид, что ли, подкосил всех? Я вот это не понимаю. У людей с головой проблемы», — заявил Вячеслав.

Ивлеева сама объявила о том, что вышла замуж, в своем Telegram-канале. Кто новый избранник блогерши, пока неизвестно, однако осенью девушка знакомила своего молодого человека с семьей.