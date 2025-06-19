Ани Лорак спустя много лет получила гражданство России

Певица Ани Лорак украинского происхождения получила гражданство России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ее окружении.
«Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня», — сказал он.
Певица родилась в Черновицкой области, прославилась благодаря программе «Утренняя звезда» и получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак жила в России и старалась не высказываться на политические темы, в том числе о своем отношении к спецоперации. Больше года назад она подала заявление на получение российского гражданства, однако затем обновила украинский паспорт — для этого звезде пришлось выехать за рубеж.
Ранее гражданство России получил комик Александр Ревва. Он родился в Донецке и переехал в Москву после окончания колледжа.
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