Ани Лорак спустя много лет получила гражданство России

Певица Ани Лорак украинского происхождения получила гражданство России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ее окружении.

«Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня», — сказал он.

Певица родилась в Черновицкой области, прославилась благодаря программе «Утренняя звезда» и получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак жила в России и старалась не высказываться на политические темы, в том числе о своем отношении к спецоперации. Больше года назад она подала заявление на получение российского гражданства, однако затем обновила украинский паспорт — для этого звезде пришлось выехать за рубеж.

Ранее гражданство России получил комик Александр Ревва. Он родился в Донецке и переехал в Москву после окончания колледжа.