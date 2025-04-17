«Усидеть на двух стульях». Зачем Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт?

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) тайно обновила украинский паспорт и запланировала гастроли по России. Подробности — в материале 360.ru.

Для операции по замене документа артистке пришлось выехать за рубеж, возможно, в Грузию или Армению — украинские консульства не работают в России. За рубежом певица оформила новый паспорт, а затем направила данные в Федеральную налоговую службу. Это требуется для легального проведения концертов в России.

В новом украинском паспорте у Лорак отсутствует ее отчество Мирославовна, так как теперь в удостоверениях личности этот пункт больше не указывают, сообщил Telegram-канал Mash.

Зачем Лорак обновила паспорт

В марте 2025 года в России прекратил свое действие закон, который предоставлял украинцам особый статус пребывания в стране, рассказал Life.ru юрист Александр Хаминский. Новые правила касаются всех граждан соседнего государства, которые находятся в России без законных оснований, и лиц без паспортов, прибывших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Те, у кого нет действующего разрешения на пребывание в России (РВП, ВНЖ, одобренный статус беженца и другие), обязаны до 10 сентября 2025 года самостоятельно выехать из страны или урегулировать свой правовой статус.

У Ани Лорак есть вид на жительство в России, а в прошлом году она подала заявление на гражданство. Срок украинского загранпаспорта певицы истек, поэтому ей пришлось обновить документ. Без действующего паспорта Украины пребывание артистки в России было бы незаконным, подчеркнул юрист.

СМИ обвинили артистку в попытке «усидеть на двух стульях». Журналисты напомнили, что после начала СВО она призвала «остановить конфликт», а через год заявила, что придерживается нейтралитета.