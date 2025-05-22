Александр Ревва получил российский паспорт

По данным журналистов, паспорт ему выдали 6 мая.

Телеведущий родился в Донецке. Он получил образование в Донецком колледже в 1999-м году, после чего переехал в Москву.

Ранее Александр Ревва рассказал, что его мать за 20 лет так и не смогла принять жену сына Анжелику. Шоумен всячески пытался разрешить конфликт, но родительница ни в какую не соглашалась ладить с невесткой. По мнению Реввы, это связано с ревностью. Мать была сильно привязана к сыну, а супруга «украла его».

При этом у женщины другое мнение. Она уверена, что именно Анжелика настроила сына против нее. По мнению матери Реввы, она лучшая свекровь. Также она всегда приезжает на концерты сына и всячески поддерживает его.