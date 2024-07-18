People: Анджелина Джоли потребовала от Брэда Питта отказаться от иска против нее

Актриса Анджелина Джоли обратилась к бывшему мужу Брэду Питту с просьбой прекратить их спор и отозвать иск в отношении нее по винодельне Chateau Miraval. Об этом рассказал адвокат актрисы, сообщил сайт People.

Актер подал в суд на бывшую супругу после того, как она продала свою половину винодельни за 67 миллионов долларов три года назад. По его словам, такие действия противоречили их устной договоренности.

Если Питт не отзовет свой иск, Джоли все равно докажет, что его обвинения неверны, сообщил сайт kp.ru.

Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников

«Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте