People: Анджелина Джоли потребовала от Брэда Питта отказаться от иска против нее

Актриса Анджелина Джоли обратилась к бывшему мужу Брэду Питту с просьбой прекратить их спор и отозвать иск в отношении нее по винодельне Chateau Miraval. Об этом рассказал адвокат актрисы, сообщил сайт People.

Актер подал в суд на бывшую супругу после того, как она продала свою половину винодельни за 67 миллионов долларов три года назад. По его словам, такие действия противоречили их устной договоренности.

Если Питт не отзовет свой иск, Джоли все равно докажет, что его обвинения неверны, сообщил сайт kp.ru.