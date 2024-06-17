Анастасия Заворотнюк задолжала налоговой 140 тысяч рублей

Актриса Анастасия Заворотнюк задолжала Федеральной налоговой службе 140 тысяч рублей. Об этом сообщил
Telegram-канал Mash.
По информации издания, долг нашли у ИП актрисы, исключенного из реестра 17 сентябре 2023 года. Юридическое лицо звезды занималось кинопроизводством, радио- и телевещанием.
Анастасия Заворотнюк умерла
в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Однокурсник звезды сериала «Моя прекрасная няня» Денис Матросов рассказал о
последних годах жизни Заворотнюк. По его словам, болезнь не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
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