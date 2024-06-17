Анастасия Заворотнюк задолжала налоговой 140 тысяч рублей

Mash: у закрытого ИП актрисы Заворотнюк обнаружился долг в 140 тысяч рублей

Актриса Анастасия Заворотнюк задолжала Федеральной налоговой службе 140 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, долг нашли у ИП актрисы, исключенного из реестра 17 сентябре 2023 года. Юридическое лицо звезды занималось кинопроизводством, радио- и телевещанием.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Однокурсник звезды сериала «Моя прекрасная няня» Денис Матросов рассказал о последних годах жизни Заворотнюк. По его словам, болезнь не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым.