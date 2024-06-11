«Продолжала быть королевой». Актер Матросов — о последних годах жизни Заворотнюк

Актер Матросов заявил, что болезнь не изменила любовь Чернышева к Заворотнюк

Фото: РИА «Новости»

Однокурсник актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов поделился мнением, что болезнь изменила артистку, но не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым. В передаче «Звезды сошлись!» на телеканале НТВ он рассказал о последних годах жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня».

«Любая болезнь, а тем более такая серьезная, конечно, меняет человека. Но рядом с Петей и рядом со своими близкими она продолжала быть королевой. <…> Я видел, как Петя за ней ухаживал, как они друг на друга смотрели. Именно это у меня остается в памяти», — поделился артист.

Матросов поблагодарил журналистов за то, что они не вмешивались в личные дела семьи актрисы и дали ей возможность отгородиться и спокойно лечиться от страшной болезни.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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