«Пока не видим перспектив». Адвокат Алсу — о сохранении брака певицы с Абрамовым

Адвокат Алсу Крючков не увидел перспектив в сохранении ее с Абрамовым брака

В Савеловском районном суде Москвы началось слушание дела по разделу имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Об этом 360.ru сообщил адвокат артистки Андрей Крючков.

«Это пока вся информация. Подробности являются адвокатской тайной. Больше пока сообщать ничего не можем», — добавил правозащитник.

Он также ответил на вопрос о сохранении семьи Абрамовых.

«Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив», — заявил Крючков.

Алсу подала на развод в мае 2024 года. Пара прожила в браке 18 лет и воспитала троих детей. В июле певица подала иск на раздел совместно нажитого имущества. Предмет спора — квартира в Лондоне, коттедж в Крыму, особняк на Рублевке и апартаменты в элитном ЖК.

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