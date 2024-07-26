«Пока не видим перспектив». Адвокат Алсу — о сохранении брака певицы с Абрамовым
Адвокат Алсу Крючков не увидел перспектив в сохранении ее с Абрамовым брака
В Савеловском районном суде Москвы началось слушание дела по разделу имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Об этом 360.ru сообщил адвокат артистки Андрей Крючков.
«Это пока вся информация. Подробности являются адвокатской тайной. Больше пока сообщать ничего не можем», — добавил правозащитник.
Он также ответил на вопрос о сохранении семьи Абрамовых.
«Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив», — заявил Крючков.
Алсу подала на развод в мае 2024 года. Пара прожила в браке 18 лет и воспитала троих детей. В июле певица подала иск на раздел совместно нажитого имущества. Предмет спора — квартира в Лондоне, коттедж в Крыму, особняк на Рублевке и апартаменты в элитном ЖК.