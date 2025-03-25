Алсу не удалось закрыть бывшему мужу выезд из России

Чертановский суд отказался по жалобе певицы Алсу запретить Абрамову выезд из РФ

Несмотря на долги, бизнесмен Ян Абрамов по-прежнему может выезжать за пределы России. Чертановский суд отказался по требованию его бывшей жены, певицы Алсу добиваться запрета, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Артистка подала административный иск к подмосковному управлению Федеральной службы судебных приставов. Она потребовала обязать вынести постановление о временном ограничении выезда из России ее бывшему супругу. Однако Чертановский суд встал на сторону приставов.

«Суд в столице отказал певице Алсу в удовлетворении административного иска об отказе временного ограничения должника права выезда из Российской Федерации по исполнительному производству», — сообщила пресс-служба.

Абрамовы развелись в августе 2024 года и занялись разделом имущества. Бизнесмен предложил бывшей жене 2,5 миллиарда рублей отступных, но она отказалась и решила поделить все совместно нажитое.