Изощренная схема. Алсу решила судиться за проданный пентхаус в Лондоне с бывшим мужем

Певица Алсу пытается отсудить у бывшего мужа бизнесмена Яна Абрамова деньги за пентхаус в Лондоне, который давно продали. Адвокат Александр Добровинский рассказал 360.ru, что иск не видел, но такая схема действительно существует.

«Я об этом иске пока ничего не знаю. То, что апартаменты в Лондоне были проданы, и проданы лет восемь-девять назад — это правда. Как и то, что, действительно, некоторые пользуются такой схемой, при которой возможно еще раз получить деньги за когда-то проданную недвижимость», — отметил он.

Например, пояснил адвокат, если недвижимость реализовали по якобы заниженной цене, особенно если иск подали в недружественной к российским бизнесменам стране.

«К тому же изощренные адвокаты часто пробуют доказать что деньги до адресата так не дошли», — добавил Добровинский.

Как сообщил Telegram-канал Shot, Алсу сама продавала пентхаус. Тогда его отдали за восемь миллионов фунтов, а нынешняя стоимость жилья оценивается в 15 миллионов фунтов.

Суд расторг брак между певицей Алсу и бизнесменом Абрамовым 27 августа. Артистка рассказала, что сильно изменилась после расставания с мужем. Женщина призналась, что ей было сложно пойти на такой шаг, ведь она никогда в жизни не была самостоятельной: сначала находилась под опекой отца, а потом — мужа.

Алсу и Ян Абрамов заключили брак в 2006 году. Они прожили вместе 18 лет. За это время у пары родилось трое детей: две дочери и сын.